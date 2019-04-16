بدء التصويت النهائى على التعديلات الدستورية نداء بالاسم

بدأ مجلس النواب التصويت نداء بالاسم على التعديلات الدستورية لأخذ الموافقة النهائية عليها، خلال الجلسة العامة الرابعة المنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال.

وقال الدكتور على عبد العال، إن الجلسة منقولة على الهواء لكل تليفزيونات العالم، موضحا أنها ليست جلسة وهى للموافقة ويجب أن يكون إخراجها بوقار واحترام، موضحا أن التصويت سيبدا برؤساء الهيئات البرلمانيةللأحزاب الممثلة فى البرلمان، ثم النواب من ذوى الإعاقة، ثم التقسيم الجغرافى، مؤكدا أنه لن يسمح بأى استثناء فى التصويت إلا للنائب حسن موسى لظروف مرضه حيث ينتظر فى مكتب رئيس البرلمان.

واعترض عدد من النواب على ترتيب التصويت، وهو ما قابله عبد العال بذهول قائلا "أول مرة أشوف اعتراض على حاجة قبل ما رئيس المجلس يتكلم، أنا قاعد وآخر واحد هامشى مش قادرين تقعدوا النهاردة وبس وأمامكم أسبوعين مفيش جلسات ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للتصويت النهائى، نداءً بالإسم، على مشروع التعديلات الدستورية.