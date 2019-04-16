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بالصور.. تفاصيل فاعليات مشروع مودة لتوعية المقبلين على الزواج بجامعة القاهرة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:30 ص
بالصور.. تفاصيل فاعليات مشروع مودة لتوعية المقبلين على الزواج بجامعة القاهرة جانب من فاعليات المشروع
كتب وائل ربيعى
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قامت كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة باستضافة فعاليات مشروع مودة لتوعية المقبلين على الزواج "مودة" للحد من حالات الطلاق، وقد تناولت الدورة مشروع الزواج من جوانبه مجتمعة، وأهمها الجانب النفسى والشرعى والصحى، وتطرقت بجرأة ووضوح لكافة جوانب الحياة الأسرية بما فيها العلاقات الحميمية ومدى تأثيرها على التماسك الأسرى، وذلك للتماس مع الواقعية وتحقيق الفاعلية فى معالجة القضايا التى تؤدى إلى انهيار الأسرة.

جانب من الحضور 3

كما تطرقت الدورة إيضا إلى كيفية إدارة الأسرة وتدبير أمورها المادية والاجتماعية، فنوهت على ضرورة مشاركة الزوجة فى هذه الإدارة، خاصة شئون المنزل المالية باقتراح الحلول والبحث عن البدائل وترشيد الاستهلاك فى الطاقة وموارد المنزل الاقتصادية.

 

جانب-من-الحضور-3

وشاركت الدكتورة أمل سويدان عميدة الكلية فى الدورة، مشددة على تبنى فلسفة الحوار والثواب الى جانب العقاب غير البدنى للأبناء، ونبهت إلى ضرورة وأهمية الاقتصار فى الإنجاب على طفلين من أجل حياة صحية وسليمة ومن أجل تمتع الأسرة بمستوى اقتصادى مناسب ولتخفيف الضغط على المجتمع

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الدكتورة أمل سويدان 

وفتحت الدكتورة إيناس السيد للحاضرين المجال لإبداء آراءهم، فى هذا الجانب ومناقشة الفلسفة التى ترى كثيرة الأطفال عزوة وأمان، كما تناولت الجانب الشرعى للزواج ومكانته فى الإسلام والمسيحية، والأحكام التى جاءت بها الشريعة الإسلامية لبناء الأسرة بناء صحيا.

 

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الدكتورة إيناس السيد 

وتناول الدكتور إبراهيم سعد مدرس الإرشاد النفسى الجانب النفسى مشددا على ضرورة احتواء كل طرف للطرف الآخر، والتدقيق فى الاختيار وعدم الانخداع بالمظاهر أو البحث عن الشريك بمعايير سطحية

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الدكتور إبراهيم سعد

أما مشكلة العلاقات التى تتجاوز الأطر القانونية والشرعية بين الطرفين وخطورتها على المجتمع والفرد وسحبها لقدرة الفرد على تحمل المسئولية الاجتماعية والاسرية فتناولها الدكتور إبراهيم الدسوقى، وقد تجاوب الحضور مع المحاضرين فطرحوا العديد من الاسئلة وأبدوا عددا من الاقتراحات فطالبوا بتحويل الدورة الى منهج دراسى موسع يستمر لعدة أشهر لتحتوى ورش عمل تشارك فى تشريح وعلاج مشكلات الاسر المفككة، وأن تصبح شرطا إجرائيا وقانونيا للزواج.

 

الدكتور إبراهيم الدسوقى

الدكتور إبراهيم الدسوقى

 
جانب من الحضور 5
 
جانب-من-الحضور-5
 
فاعليات المشروع 8
الدكتورة أمل سويدان خلال فاعليات الدورة 

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