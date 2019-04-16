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اليوم السابع: البرلمان يقر التعديلات الدستورية والكلمة النهائية فى انتظار الشعب

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:04 م
اليوم السابع: البرلمان يقر التعديلات الدستورية والكلمة النهائية فى انتظار الشعب اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، فى مقدمتها موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية، والانتظار لتصويت الشعب.

 

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