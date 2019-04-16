اليوم السابع: البرلمان يقر التعديلات الدستورية والكلمة النهائية فى انتظار الشعب

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، فى مقدمتها موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية، والانتظار لتصويت الشعب.

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