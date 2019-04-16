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المرور تهيب بالسائقين الالتزام بالتحويلات فى شارع جامعة الدول العربية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:11 ص
المرور تهيب بالسائقين الالتزام بالتحويلات فى شارع جامعة الدول العربية تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تناشد اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بالتزام السائقين وقائدى السيارات بالتحويلات المرورية التى وضعتها اﻹدارة أثناء القيام بأعمال إنشاء محطة مترو جامعة الدول العربية وسط انتشار الخدمات المرورية بالطرق المؤدية لموقع المحطة بشارع جامعة الدول، ومتابعة غرف العمليات لحركة السيارات اثناء إجراء اﻷعمال.

و حددت إدارة المرور التحويلات للقادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا ومتجه لميدان النصر، والاتجاه القادم من شارع السودان الدخول يساراً باتجاه الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بعد فتحة دوران، ما بعد شارع شهاب مما يقرب من (50 متر).

كما سيتم استكمال السير فى الاتجاه المقابل (للقادم من ميدان النصر بإتجاه شارع السودان)، وذلك بعد تحويل هذا الاتجاه إلى اتجاهين، وفصل الاتجاهين، وذلك بداية من منطقة التحويلة من تقاطع شارع محى الدين أبوالعز مع شارع جامعة الدول العربية، حتى فتحة دوران البرج الإدارى ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى، من فتحة دوران البرج الإدارى باتجاه ميدان النصر.

 وسيكون القادم من إتجاه النصر اتجاه شارع شهاب وشارع السودان، والسير بنفس الاتجاه ودخول منطقة التحويلة وصولاً لشارع شهاب يميناً أو استكمال لشارع السودان بنفس الاتجاه، كما يتجه القادم من شارع محى الدين أبوالعز باتجاه ميدان النصر، ويتم الدخول يميناً (إتجاه إجبارى) فى الطريق البطىء بشارع جامعة الدول العربية المتجه إلى ميدان النصر، وذلك بالسير فى حارة مرورية منفصلة.

 

 

 


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