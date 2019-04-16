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السفارة الأمريكية تهنئ مصر باكتشاف مقبرة عمرها 4300 عام: تحتوى على لوحات مذهلة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:49 م
السفارة الأمريكية تهنئ مصر باكتشاف مقبرة عمرها 4300 عام: تحتوى على لوحات مذهلة المقبرة المكتشفة حديثا
إيمان حنا
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هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، الحكومة المصرية على اكتشاف مقبرة تاريخية عمرها 4300 عام، وكتبت عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "مبروك لمصر اكتشافها مقبرة عمرها 4300 عام تحتوى على لوحات مذهلة".

وكشفت أعمال التنقيب في مصر عن مقبرة مميزة بلوحات ملونة زاهية صُنعت قبل 4300 عام، خلال ما يُعرف باسم عصر الأهرامات، بالقرب من سقارة (جنوب القاهرة)، برسومات جدارية مستوحاة من أهرامات الجيزة القريبة، وتصور اللوحات الجدارية الموجودة داخل المقبرة، رجالا في قوارب وعبيدا ينقلون الطعام والشراب، وهم محاطون بحدود مزخرفة.

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وتعود المقبرة المكتشفة إلى أحد النبلاء في عصر الأسرة الخامسة، اسمه "خوي"، في الفترة الممتدة من 2686 قبل الميلاد إلى 2181 قبل الميلاد.

ويعتقد الخبراء أن الاكتشاف الجديد يمكن أن يلقي ضوءا جديدا على بناء الأهرامات نفسها. ويرى المؤرخون أن تلك الفترة "مكتوبة بالحجر"، مع تسجيل الأحداث من خلال الآثار وليس النصوص.

ويدرس الباحثون احتمال وجود علاقة بين "خوي" وجد "كارع أسيس"، الفرعون الأخير من الأسرة الخامسة، الذي دُفن في هرم قريب من سقارة، وكان أول من بنى هرما جنوب المقبرة الرئيسة في المنطقة.

وترأس وزير الآثار المصري، خالد العناني، بمشاركة الممثلة المصرية يسرى، مجموعة من 52 سفيرا أجنبيا وملحقا ثقافيا في جولة هامة عبر الموقع.


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