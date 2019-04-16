video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الراى الكويتية: اعتداء على مصرى بالكويت يكشف مطلوباً للسجن

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:52 ص
الراى الكويتية: اعتداء على مصرى بالكويت يكشف مطلوباً للسجن شرطة الكويت
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

كشفت صحيفة الراي الكويتية، عن أن حادث اعتداء مواطن كويتى على مصري في ميدان حولي بمحافظة حوالي بالكويت، كشف أن الكويتى هارب من حكم صادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات. 

وبحسب الصحيفة، فإن الأمنيون وفي أثناء قيامهم بجولة تفقدية في ميدان حولي، شاهدوا شخصاً يعتدي بالضرب على آخر، وبالاقتراب منهما تبيّن أن المُعتدى عليه مصري، بينما المُعتدي مواطن كويتى وحصل بينهما سوء تفاهم جراء خلاف مروري، وبالتدقيق على بياناتهما ظهر أن الكويتى من أرباب السوابق ومحكوم بالسجن 5 سنوات واجبة النفاذ، واقتيد إلى التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

#منخفض_الفيض .. موجة من الطقس السيئ تضرب سلطنة عمان "فيديو"

لو كنت مريض ربو #اعتمر _بصحة.. السعودية بتقولك تعمل إيه أثناء العمرة

التعاون الإسلامى تؤيد خيارات الشعب السودانى وما يقرره لمستقبله

الكويت

مصر

اخبار مصر

اخبار العرب

مصرى

اعتداء

محافظة حوالي




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة