الرئيس اللبنانى لنظيره الفرنسى: متألمون لحريق كاتدرائية نوتردام

بيروت (أ ش أ)

أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون، عن ألمه الكبير للحريق الذى اندلع فى كاتدرائية نوتردام فى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الرئيس اللبنانى -فى برقية بعث بها إلى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء- "إن اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم كانوا يرون فى هذا المكان المميز جزءًا أساسيًا من ذاتهم، وهم يقفون اليوم إلى جانب الفرنسيين فى محنتهم، تأكيدًا لعلاقات الصداقة الراسخة مع فرنسا، على أمل أن ينبعث هذا الصرح الإيمانى والإنسانى والتاريخى من جديد فى وقت قريب".