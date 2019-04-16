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الرئيس الإنسان.. والد الطفلة حنين يشكر السيسى.. ويؤكد: "بيحس بكل المصريين"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:17 م
الرئيس الإنسان.. والد الطفلة حنين يشكر السيسى.. ويؤكد: "بيحس بكل المصريين" الإعلامى محمد الباز
كتب أيمن رمضان
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وجه محمد عبد العزيز والد الطفلة حنين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على استجابته السريعة وتكفله بتوفير العلاج اللازم لأبنته، وتابع:"الرئيس السيسى واحد مننا ..هو بيحس بكل المصريين والحمد الله على كل الجهد الذى يبذله".

 

وأضاف "عبد العزيز"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن ابنته كانت تصارع الموت ولم يكن بوسعه توفير العلاج اللازمة لها، الأمر الذى دفعه للاستغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى استجاب على الفور ووجه الجهات المعنية بعلاج الطفلة على نفقة الدولة.

 

من جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، خلال اتصال آخر، بـ"90 دقيقة"، أن الرئيس السيسى وجه بعلاج الطفلة حنين على نفقة الدولة، لافتاً إلى أنه ووفق تعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تم نقل الطفلة حنين من مستشفى العباسية إلى معهد ناصر، وهى تتلقى العلاج اللازم الآن ،وتابع:"الوزيرة تتابع حالة الطفلة مع مدير معهد ناصر بشكل مستمر".

 


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المتحدث باسم وزارة الصحة

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