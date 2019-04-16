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البرلمان يكلف الوطنية للانتخابات بنشر الموافقة على التعديلات بالجريدة الرسيمة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 08:47 م
البرلمان يكلف الوطنية للانتخابات بنشر الموافقة على التعديلات بالجريدة الرسيمة مجلس النواب
كتب محمود حسين
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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب إعلان نتيجة التصويت على التعديلات الدستورية بموافقة الأغلبية ، أنه يكلف الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر القرار  فى الجريدة الرسمية . 

كما أعلن رئيس مجلس النواب، تكليف المجلس الأعلى للإعلام بنشر وتعميم التعديلات الدستورية فى صيغتها النهائية بعد موافقة المجلس عليها، فى جميع وسائل الإعلام والصحافة المطبوعة والالكترونية.

جدير بالذكر، ىنتيجة تصويت أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية، أسفرت عن تصويت 554 عضوا، وموافقة 531  عضوا، ورفض 22  عضوا، وعضو واحد ممتنع.


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