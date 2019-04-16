video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا.. أعرف التفاصيل × 8 معلومات

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:31 م
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا.. أعرف التفاصيل × 8 معلومات طقس مستقر - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

بعد حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تعرضت لها البلاد أمس، عادت الأجواء لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا كما يلى:

1- يشهد غدا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

2- الطقس سيكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

3- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

4- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

5- يصاحب ذلك سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

6- الرياح ستكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة.

7- تنشط الرياح أيضا على البحر الأحمر وخليج السويس.

8- يؤدى نشاط الرياح لاضطراب الملاحة البحرية هناك. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: غدًا طقس لطيف على معظم الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

الجو

امطار

اخبار الطقس

حالة الطقس

اخبار الطقس غدا




لا تفوتك
ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة