الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا.. أعرف التفاصيل × 8 معلومات

كتب محمود راغب

بعد حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تعرضت لها البلاد أمس، عادت الأجواء لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا كما يلى:

1- يشهد غدا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

2- الطقس سيكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

3- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

4- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

5- يصاحب ذلك سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

6- الرياح ستكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة.

7- تنشط الرياح أيضا على البحر الأحمر وخليج السويس.

8- يؤدى نشاط الرياح لاضطراب الملاحة البحرية هناك.