إقبال صيادلة "الجيزة" للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى

كتبت آية دعبس

شهدت لجان انتخابات نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة الجيزة، إقبالا من قبل أعضاء النقابة، للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى، لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقيب الجيزة، وأعضاء مجلس نقابة الجيزة.

وبدأت لجان الانتخابات فى استقبال الصيادلة المشاركين بالانتخابات، منذ التاسعة صباحا، ومن المقرر أن تستمر حتي السابعة مساء اليوم، تحت إشراف قضائى كامل.

ويتنافس 624 مرشحا عل كافة المقاعد، من بينهم 81 مرشحاً بالنقابة العامة، موزعين بين 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقى المقاعد البالغ عددها 12 مقعداً، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحاً على كافة مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالى 1167 مرشحا على كافة المقاعد.