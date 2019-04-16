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إعادة فتح جميع الطرق المغلقة بعد انقشاع الشبورة وانتظام حركة السيارات

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:13 ص
إعادة فتح جميع الطرق المغلقة بعد انقشاع الشبورة وانتظام حركة السيارات شبورة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، فتح جميع الطرق المغلقة فى الاتجاهين للقادم من الأقاليم إلى القاهرة والعكس بعد انقشاع الشبورة وسط انتشار الخدمات.

 

وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق خلال الأيام المقبلة بسبب الشبورة وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.

 

كانت إدارة المرور أغلقت صباح اليوم الثلاثاء طرق صحراوية، ومنها طريق العين السخنة والكريمات مع ظهور شبورة متوسطة بطرق إسكندرية الصحراوى ومحور 26 يوليو والإسماعيلية والسويس الصحراوى منعا للحوادث.

 

 

 

 

 

 


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