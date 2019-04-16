إطلاق أول سيارة مطورة لترشيد استهلاك المياه في غسيل الأرصفة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إطلاق أول سيارة تم تجهيزها وتطويرها لترشيد استهلاك المياه في غسيل أرصفة شوارع المدينة، والتي قامت على تطويرها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، عن طريق تعديل التانكات الخاصة بها لتطوير خدمة النظافة وغسيل الأرصفة، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة .

وأثنى المحافظ على مجهودات شركة "نهضة مصر" في تحسين الخدمات التي تقدمها لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، مشيرا إلى أنها ستقوم بتجهيز سيارات أخرى لدخولها الخدمة خلال الفترة القادمة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خاصة مع قرب قدوم فصل الصيف والأعياد واستقبال الإسكندرية للملايين من زوارها .