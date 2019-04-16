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إصابة 3 أشخاص بمشاجرة لخلافات الجيرة بقليوب

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:36 ص
إصابة 3 أشخاص بمشاجرة لخلافات الجيرة بقليوب اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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أصيب 3 أشخاص بمشاجرة بسب خلافات الجيرة بدائرة مركز شرطة قليوب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية قرية طنان - دائرة المركز 

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من:-  

طرف أول "ص م ص" 35 سنة، مصاب بجرح باليد اليسرى وكدمة بالظهر، وشقيقه "م.م.ص" 29 سنة، مصاب بكدمة بالوجه، وطرف ثانى "ك ط ك" 31 سنة، بدون عمل وجميعهم مقيمين بناحية قرية طنان – دائرة المركز، مصاب بكدمات بالوجه وجرح بالأنف، تم تحويلهم جميعا لمستشفى قليوب التخصصى وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، جرى إخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية وتبين أن سبب المشاجرة، وجود خلافات سابقة بين الطرفين بسبب الجيرة، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الطرفان، وبمواجهتهما تبادلوا الاتهامات فيما بينهما، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7205 جنح مركز قليوب لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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