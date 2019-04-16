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أستاذ بـ"دار علوم المنيا" يفوز بأكبر جائزة فى اللغة العربية عالميًا

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:14 م
أستاذ بـ"دار علوم المنيا" يفوز بأكبر جائزة فى اللغة العربية عالميًا جانب من الحفل
المنيا – فريق المحافظات
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صَرَّحَ الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، بأنَّ الدكتور حسام الدين سمير عبد العال محمد الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة المنيا، قد حصل على جائزة المجلس الدولى للغة العربية بمؤتمره العالمى الثامن بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ببحثه عن "الأسس الإبستيمولوجية لِفِقْهِ الحَرْفِ فى التَّفكير الاصطلاحى العربيّ"، والذى أُقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وذلك بهدف النُّهوض باللُّغَةِ العربيّة، ونشرها، واستخدامها فى الحياة العَامَّة، وتسهيل تعلّمها وتعليمها، إضافةً إلى تعزيزِ مكانةِ اللّغة العربيّة، وذلك بمشاركة 2000 شخصية من أكثر من 80 دولة وجِنسية عربية وأجنبية لمناقشة أكثر من 1500 بحث ودراسة وورقة عمل بمشاركة اتحاد الجامعات العربية، والمنظمات والهيئات والسفارات الدولية ومجامع اللغة العربية.

وأُقيمت فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 10-13 إبريل الجارى، والذى يُعَدُّ أحد المحافل الدولية التى تجمع الباحثين والمتخصصين فى اللغة العربية وعلومها؛ لمناقشة جميع الموضوعات التى تخص اللغة العربية، وبشكلٍ خاص قضايا التعليم التربوية وتعليم العربية لغير الناطقين بها، ودراسات تحليلية لمشكلات اللغة العربية، والعربية والعولمة والتعدد اللغوي، واستخدام الحاسوب فى معالجات اللغة العربية، وظواهر التحليل الإحصائى وتطبيقاته على العربية، ودراسات تتعلق بعلوم المصطلح، والتعريب والترجمة وسوق العمل.

وجاءت مشاركة الدكتور حسام الدين سمير ضمن أفضل 10 بحوث خاصة بهندسة المعالجات الآلية للغات الطبيعية وإبستيمولوجيا المصطلحات، والدراسات الحديثة فى التحليل الصرفى والنحوى، ومناهج لسانية معاصرة لقراءة التراث، وتعلم العربية لغير الناطقين بها، والأمن اللغوى، والاستثمار والاقتصاد فى اللغة، وقد تَمَّ تحكيم هذه البحوث عبر مراحل كثيرة وشاقة من أساتذة من مختلف دول العالم عربًا وأجانب.

وتُعَدُّ جائزة محمد بن راشد للغةِ العربية بمثابة أرفع تقديرٍ لجهود العاملين فى ميدان اللّغة العربيّة أفرادًا ومؤسّسات، وتندرج فى سياق المبادرات التى أطلقها صاحب السّمو الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدّولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، للنّهوض باللّغة العربيّة ونشرها واستخدامها فى الحياة العامة، وتسهيل تعلّمها وتعليمها، إضافةً إلى تعزيز مكانة اللّغة العربيّة وتشجيع العاملين على نهضتها.

 

 

جانب من الحفل (3)
جانب من الحفل (3)

 

جانب من الحفل (4)
جانب من الحفل (4)

 

جانب من الحفل (5)
جانب من الحفل (5)

 

جانب من الحفل (6)
جانب من الحفل (6)

 

جانب من الحفل (7)
جانب من الحفل (7)

 

جانب من الحفل (8)
جانب من الحفل (8)

 

جانب من الحفل (1)
جانب من الحفل (1)

 

جانب من الحفل (2)
جانب من الحفل (2)

 


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