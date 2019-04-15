7 أرقام مهمة لمستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول فى مصر.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

كشف تقرير شهرى صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الأرقام الهامة عن استخدام الإنترنت من خلال المحمول فى مصر، جاء أبرزها على النحو التالى: