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7 أرقام مهمة لمستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول فى مصر.. تعرف عليها

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:30 ص
7 أرقام مهمة لمستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول فى مصر.. تعرف عليها مستخدمى الإنترنت من خلال المحمول أرشيفية
كتب أمين صالح
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كشف تقرير شهرى صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الأرقام الهامة عن استخدام الإنترنت من خلال المحمول فى مصر، جاء أبرزها على النحو التالى:

  1. ارتفع عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول بنحو 5 ملايين عميل فى الفترة من يناير 2018 وحتى يناير 2019.
  2. وصل عدد مستخدمو الإنترنت فى يناير الماضى إلى نحو 34.13 مليون مقارنة بنحو 29.33 مليون فى يناير 2018.
  3. ارتفع عدد الاشتراكات فى الإنترنت فائق السرعة نحو 6.62 مليون حتى يناير 2019.
  4. وصلت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول الى 36.53%.
  5. يصل عدد مستخدمى "يو اس بى مودم" نحو 3.15 مليون مستخدم.
  6. تستحوذ القاهرة الكبرى على النسبة الأكبر من التوزيع النسبى لمستخدمى الإنترنت فائق السرعة ADSL  بنحو 39%.
  7.  نسبة توزيع الانترنت فائق السرعة تصل فى الدلتا إلى 32% ثم قبلى 13% و الأسكندرية ومطروح 10% ثم مدن القناة و سيناء و البحر الأحمر 6%..

 

 


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