وفاة أرملة الزعيم الصربى السابق ميلوسوفيتش عن 76 عاما

رويترز

ذكر التلفزيون الرسمى الصربى أن ميريانا ماركوفيتش أرملة الزعيم الصربى الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش، والتى لعبت دورا فعالا فى سياسة بلاده، توفيت عن 76 عاما.

وقال التلفزيون فى تقرير أُذيع فى وقت متأخر أمس الأحد أنها توفيت فى مستشفى فى موسكو. وكانت ماركوفيتش تعيش فى المنفى فى روسيا منذ 2003 بعد فرارها من صربيا هربا من محاكمتها بتهم تتعلق بإساءة استغلال السلطة.

وكانت ماركوفيتش أستاذة لعلم الاجتماع فى جامعة بلجراد وكانت تترأس حزب اليسار اليوغوسلافى المنحل حاليا والذى كان ينتهج الفكر الشيوعى الجديد. ولعبت دورا فعالا فى سياسات زوجها خلال حقبة الانفصال الدامية عن يوغوسلافيا فى تسعينيات القرن العشرين.

وقال صديق للعائلة إن ماركوفيتش توفيت نتيجة مضاعفات بعد إصابتها بالتهاب رئوي. ولم يتسن الحصول على المزيد من التفاصيل.

ولم يرد رد فعل رسمى من حكومة صربيا على خبر وفاتها إلا أن وزير الدفاع ألكسندر فولين العضو السابق فى الحزب اليسارى المنحل قال إنه فى حالة حداد "خاصة لأنها لم تقض أيامها الأخيرة فى صربيا... التى كانت تحبها كثيرا".

وقال التلفزيون الرسمى إن وزير الخارجية الصريبى إيفيتشا داسيتش بعث بتعازيه أيضا للعائلة وعرض مساعدة الحزب الاشتراكى الذى يرأسه فى تنظيم جنازة ماركوفيتش.