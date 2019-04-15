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الإثنين، 15 أبريل 2019 02:49 م
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وسائل إعلام أمريكية تنشر فيديو لاعتداء على طالبة مسلمة فى نيوجيرسى

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:14 م
وسائل إعلام أمريكية تنشر فيديو لاعتداء على طالبة مسلمة فى نيوجيرسى الشرطة تعتقل الطالبة المعتدية
كتبت: إنجى مجدى
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نشرت وسائل إعلام أمريكية فيديو لمشاجرة بين طالبتين إحداهما مسلمة، فى مدرسة ثانوى فى نيوجيرسى بالولايات المتحدة، أثارت غضب واسع بعد أن قالت الطالبة المسلمة إن زميلتها حاولت خلع الحجاب خلال المشاجرة وسبها.

وأوضحت وكالة الأسوشيتدبرس، الأمريكية، أن المدرسة قامت بالتحقيق فى الواقعة باعتباره إعتداء عنصرى، ويظهر الفيديو طالبة تقوم بلكم زميلاتها وسط محاولة أحد المدرسين أو الموظفين فى المدرسة الفصل بينهما.

وقالت سلطات المدينة إن الفتاة التى حاولت خلع حجاب زميلتها تم القبض عليها وتوجيه اتهامات لها بالاعتداء والمضايقات والسلوك غير المنضبط، فضلا عن المضايقات الإلكترونية بعد أن كتبت تصريحا عدوانيا على وسائل التواصل الاجتماعى، غير أن المدرسة قامت بتعليق الطالبتين عن الدراسة بموجب سياسة "عدم التسامح" مع العنف فى المدرسة، فضلا عن تعليق الطالب الذى سجل المشاجرة بهاتفه.

وتقول السلطات إن المشاجرة بين الطالبتين بدأت بنقاش حول مقعد ثم تحول الأمر إلى العنف الجسدى، وقال فيكتور فاليسكى، مدير مدارس إيست برونزويك: "فى النهاية تم اعتبار الحادث يحمل تحيزا وتم إبلاغ قسم شرطة إيست برونزويك "، ووجه فاليسكى اعتذارا للجالية المسلمة قائلا: "أريد أن أعتذر شخصيًا للجالية المسلمة عن هذا الحادث".

 

 


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