وزير خارجية بولندا يغادر القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين

كتب أحمد مصطفى

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، التقى خلالها السفير سامح شكري وزير الخارجية.

وأجري وزير الخارجية سامح شكري محادثات مع الوزير البولندي تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي والتوقيع علي عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين خلال العام الحالي لتشجيع المستثمرين البولنديين للدخول فى السوق المصرى، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع فى الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية.

كما اجتمع تشابوتوفيتش مع أمين عام جامعة الدول العربية وناقشا مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وتطورات القضية الفلسطينية.

وقد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس وزير الخارجية البولندي.