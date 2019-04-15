video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير خارجية بولندا يغادر القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:25 م
وزير خارجية بولندا يغادر القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت يومين سامح شكرى ووزير خارجية بولندا
كتب أحمد مصطفى
إضافة تعليق
غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، التقى خلالها السفير سامح شكري وزير الخارجية.
 
وأجري وزير الخارجية سامح شكري محادثات مع الوزير البولندي تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي والتوقيع علي عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين خلال العام الحالي لتشجيع المستثمرين البولنديين للدخول فى السوق المصرى، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع فى الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية.
 
كما اجتمع تشابوتوفيتش مع أمين عام جامعة الدول العربية وناقشا مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وتطورات القضية الفلسطينية.
 
وقد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس وزير الخارجية البولندي.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتظام حركة الملاحة بمطار القاهرة رغم الطقس السىء

تأخر إقلاع 6 رحلات بمطار القاهرة عن مواعيدها بسبب الصيانة وظروف التشغيل

مطار القاهره

وزير خارجيه بولندا

سامح شكرى

ياتسيك تشابوتوفيتش

وزير خارجية بولندا




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة