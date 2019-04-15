video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير خارجية بولندا يزور الأهرامات.. وزاهى حواس يكشف له عن أسرار أبو الهول

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:36 م
وزير خارجية بولندا يزور الأهرامات.. وزاهى حواس يكشف له عن أسرار أبو الهول سامح شكرى ونظيره البولندى ياتسيك تشابوتوفيتش
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعرب وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش عن إعجابه الشديد بما شاهده من عظمة قدماء المصريين فى بنائهم للأهرامات .

جاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش والوفد المرافق له اليوم الاثنين، الذى يزور مصر حاليا- لمنطقة آثار الهرم، حيث كان فى استقباله عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس.

ورافق حواس الوزير البولندى خلال تفقده تمثال أبو الهول الذى يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثانى، موضحا أن تلك الادعاءات التى تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمى على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذى تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.

وأما عن الانفاق الموجودة تحت أبو الهول، قال "حواس" إنه اتضح لنا بالفعل ومن خلال دراسة أبو الهول أنه يوجد به أربعة أنفاق، ولكل نفق أو سرداب قصة، حيث يوجد السرداب الأول أعلى ظهر التمثال، وكان قد قام بحفرة المهندس الفرنسى «بيرنج» عام 1937 خلف رأس أبو الهول، بحثا عن كنوز داخل جسم التمثال، وعثر بداخله على جزء من رداء الرأس الخاص بأبو الهول.

وأشار إلى أن السرداب الثانى فإنه يوجد بالجانب الشمالى من التمثال، ولا يمكن رؤيته الآن، حيث تم إغلاقه بواسطة الاثرى الفرنسى «بارثر» ويتردد حتى الآن أنه يحتوى على كنوز وآثار، فيما يقع السرداب الثالث خلف «لوحة الحلم»، حيث قام المغامر الإيطالى كافجليا فى أوائل القرن التاسع عشر بالحفر أسفل صدر أبو الهول، حيث عثر على لوحة الحلم تغطى فجوة عمقها ثلاثة أمتار.

وفى نهاية الجولة، أهدى "حواس" لياتسيك تشابوتوفيتش كتابه عن الجيزة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية بولندا: نقدر جهود مصر فى الحفاظ على السلام والأمن ومكافحة الإرهاب

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية بولندا مستجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط

وزير خارجية بولندا: مصر تلعب دورا بارزا فى إرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

وزير خارجيه بولندا

بولندا

الاهرامات

وزير خارجيه بولندا يزور الاهرامات

زاهى حواس

ابو الهول




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

فساتين لازم تبقى عندك فى ربيع 2019 لو عايزة تبقى مختلفة

فساتين لازم تبقى عندك فى ربيع 2019 لو عايزة تبقى مختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة