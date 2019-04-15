وزير خارجية بولندا يزور الأهرامات.. وزاهى حواس يكشف له عن أسرار أبو الهول

(أ ش أ)

أعرب وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش عن إعجابه الشديد بما شاهده من عظمة قدماء المصريين فى بنائهم للأهرامات .

جاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش والوفد المرافق له اليوم الاثنين، الذى يزور مصر حاليا- لمنطقة آثار الهرم، حيث كان فى استقباله عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس.

ورافق حواس الوزير البولندى خلال تفقده تمثال أبو الهول الذى يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثانى، موضحا أن تلك الادعاءات التى تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمى على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذى تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.

وأما عن الانفاق الموجودة تحت أبو الهول، قال "حواس" إنه اتضح لنا بالفعل ومن خلال دراسة أبو الهول أنه يوجد به أربعة أنفاق، ولكل نفق أو سرداب قصة، حيث يوجد السرداب الأول أعلى ظهر التمثال، وكان قد قام بحفرة المهندس الفرنسى «بيرنج» عام 1937 خلف رأس أبو الهول، بحثا عن كنوز داخل جسم التمثال، وعثر بداخله على جزء من رداء الرأس الخاص بأبو الهول.

وأشار إلى أن السرداب الثانى فإنه يوجد بالجانب الشمالى من التمثال، ولا يمكن رؤيته الآن، حيث تم إغلاقه بواسطة الاثرى الفرنسى «بارثر» ويتردد حتى الآن أنه يحتوى على كنوز وآثار، فيما يقع السرداب الثالث خلف «لوحة الحلم»، حيث قام المغامر الإيطالى كافجليا فى أوائل القرن التاسع عشر بالحفر أسفل صدر أبو الهول، حيث عثر على لوحة الحلم تغطى فجوة عمقها ثلاثة أمتار.

وفى نهاية الجولة، أهدى "حواس" لياتسيك تشابوتوفيتش كتابه عن الجيزة.