video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الإعلام الباكستانى ينفى شائعات عن تغيير بعض الوزراء

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:42 م
وزير الإعلام الباكستانى ينفى شائعات عن تغيير بعض الوزراء رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
رويترز
إضافة تعليق

نفى وزير الإعلام الباكستانى شودرى فؤاد حسين اليوم الإثنين الأخبار التى تم تداولها عن تغيير حقائب وزارية لبعض الوزراء.


وأكد شودرى -فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- أنه ليس هناك أى تغيير فى حقيبة وزارية لأى وزير فيدرالي..واصفاً جميع الأخبار بهذا الصدد بأنها مزيفة ومجرد شائعات.

وطالب الوزير الباكستانى وسائل الإعلام بالتأكد من صحة الأخبار قبل بثها.. موضحا أن تغيير الحقائب الوزارية من صلاحيات رئيس الوزراء..مشدداً على أن رئيس الوزراء عمران خان مطمئن على أداء أعضاء مجلس وزرائه.

وقال شودرى إن الحكومة الحالية برئاسة عمران خان تتجه لحل المشاكل والقضايا، وأن باكستان تعد بلداً مستقراً وقوياً.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الترابية فى باكستان إلى 89 قتيلا وجريحا

إنقاذ 150 شخصا احتجزتهم مياه الفيضانات فى باكستان

مفتى الجمهورية يدين العملية الإرهابية بإقليم بلوشستان فى باكستان

الأزهر يدين تفجير "كويتا" فى باكستان ويؤكد:"استهداف الأبرياء يتنافى مع الإسلام"

عمران خان

باكستان

أخبار باكستان




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة