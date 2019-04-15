وزير الإعلام الباكستانى ينفى شائعات عن تغيير بعض الوزراء

رويترز

نفى وزير الإعلام الباكستانى شودرى فؤاد حسين اليوم الإثنين الأخبار التى تم تداولها عن تغيير حقائب وزارية لبعض الوزراء.



وأكد شودرى -فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- أنه ليس هناك أى تغيير فى حقيبة وزارية لأى وزير فيدرالي..واصفاً جميع الأخبار بهذا الصدد بأنها مزيفة ومجرد شائعات.



وطالب الوزير الباكستانى وسائل الإعلام بالتأكد من صحة الأخبار قبل بثها.. موضحا أن تغيير الحقائب الوزارية من صلاحيات رئيس الوزراء..مشدداً على أن رئيس الوزراء عمران خان مطمئن على أداء أعضاء مجلس وزرائه.



وقال شودرى إن الحكومة الحالية برئاسة عمران خان تتجه لحل المشاكل والقضايا، وأن باكستان تعد بلداً مستقراً وقوياً.