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واشنطن تهنئ الحكومة الفلسطينية الجديدة وتأمل فى فتح "فصل جديد"

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:50 ص
واشنطن تهنئ الحكومة الفلسطينية الجديدة وتأمل فى فتح "فصل جديد" محمد اشتيه
وكالات
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هنأت الولايات المتحدة الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء محمد إشتية دون مشاركة حماس، وعبرت عن أملها في إمكانية العمل المشترك من أجل إحلال السلام، بحسب ما نشرته وكالة روسيا اليوم للانباء .

وكتب جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام بالشرق الأوسط، عبر تويتر: "تهانينا لحكومة السلطة الفلسطينية الجديدة... من خلال خبرة أعضائها، نأمل في أن نتمكن من العمل معا لإحلال السلام وتحسين حياة الفلسطينيين. لقد حان الوقت لفتح فصل جديد".

 


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