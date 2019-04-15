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نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى 4 أشهر بفضل قوة الأسهم العالمية وضعف الين

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:17 ص
نيكى يغلق عند أعلى مستوى فى 4 أشهر بفضل قوة الأسهم العالمية وضعف الين مؤشر نيكى _ أرشيفية
رويترز
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صعد المؤشران نيكى القياسي وتوبكس لأعلى مستوى فى 4 أشهر فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين، بفضل صعود الأسهم العالمية وتراجع الين.
 

وأغلق نيكى مرتفعا 1.37%ن إلى 22169.11 نقطة بعدما لامس 22211.03 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الرابع من ديسمبر.

 

ولقيت الأسهم اليابانية دعما بعدما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكى يوم الجمعة فى نطاق واحد بالمئة من مستواه القياسى المرتفع المسجل فى سبتمبر بفضل أرباح قوية لجيه.بي مورجان.

 

ودعم الأخير الأسهم المالية فى الولايات المتحدة. وحققت البنوك اليابانية أيضا مكاسب بشكل عام.

 

وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.4 بالمئة، وارتفع سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.1%،وأضاف سهم مجموعة سوميتومو المالية 1.8%.

 

وارتفعت أسهم شركات التصدير مثل شركات صناعة السيارات، فى حين نزل الين قرب أقل مستوى في شهر ونصف الشهر مقابل الدولار.

 

وصعد سهم نيسان موتور 0.8%، وارتفع سهم هوندا موتور 1.1%، وتويوتا موتور 0.6%.

 

على الجانب الآخر، نزل سهم سوزوكي موتور 2.3%، بعد أن أعلنت الشركة عن تكبد خسائر استثنائية بقيمة 80 مليار ين (714.54 مليون دولار)، بسبب استدعاء نحو مليوني سيارة جراء فحص غير سليم للسيارات.

 

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا 1.4% إلى 1627.93 نقطة، بعدما ارتفع فى وقت سابق إلى 1632.19 نقطة وهو أعلى مستوى منذ السادس من ديسمبر 2018.


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