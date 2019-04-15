نيابة العامرية ثان تحبس المتهمين فى محاولة تهريب 23 مليون خارج البلاد

الإسكندرية أسماء على بدر

أمرت نيابة العامرية ثان بحبس المتهمين فى محاولة تحويل قرابة 23 مليون جنيه لخارج البلاد، لجلب شحنات من المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد الانتهاء من التحقيقات واعترافهم بالواقعة .

البداية، تبلغ للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تشكيلاً عصابياً تخصص فى جلب شحنات كبيرة لمخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها والإتجار بها، وقد أمكن رصد اثنين من عناصر التشكيل يحملان جنسية إحدى الدول العربية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، وقوات الأمن المركزىن تم ضبطهما فى كمين أعد خصيصاً لهذا الغرض، حال إستقلالهما السيارة رقم "ج هـ ق 9471" أمام مسكنهما.

أسفرت عمليات تفتيش المتهمان والسيارة ومسكنهما عن ضبط مبالغ مالية قدرها "22 مليون و250 ألف جنيه مصرى، 25800 دولار أمريكى، 6400 دينار ليبى"، طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 جرام، إسورة ذهبية، و 5 هواتف محمولة .

بمواجهة المتهمان، اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد عرضها على عملائهما كعينة للاتفاق على الشراء، والمبالغ المالية من حصيلة بيع المواد المخدرة، وأنهما فى طريقهما لتحويل تلك المبالغ خارج البلاد لجلب شحنات أخرى من تلك المواد، وكذا عقد الصفقات مع كبار مهربى المواد المخدرة، واستخدامهما للسيارة فى عملية النقل والترويج، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .