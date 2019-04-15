موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الخميس آخر موعد لسداد مقدمات حجز أول قرعة أراضى أون لاين

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الاسكان الخميس المقبل كأخر موعد لسداد مقدمات حجز أول قرعة أراضى أون لاين وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس المقبل، آخر موعد لسداد مقدمات حجز أول قرعة أراضى أون لاين، والتى تشمل أراضى مميزة وأكثر تميزا، التى أعلنت عنها الوزارة الأسبوع قبل الماضى.





واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، المشاركة فى فعاليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد، من خلال طرحها بفروع كبرى السلاسل التجارية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 30%.





نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على الطفرة غير المسبوقة التى حققتها الصادرات الزراعية المصرية فى عام 2018، معلنا ارتفاع معدل صادرات القطن بنسبة 18.9% ليصل إلى 201 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 169 مليون دولار عام 2017، فضلا عن ارتفاع معدل صادرات اليوسفى بنسبة 38.4% ليصل إلى 59.63 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 43.09 مليون دولار عام 2017، وكذلك ارتفاع معدل صادرات التمور بنسبة 254.4% ليصل إلى 31.33 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 8.84 مليون دولار عام 2017.





أمرت نيابة العامرية ثان بحبس المتهمين فى محاولة تحويل قرابة 23 مليون جنيه لخارج البلاد، لجلب شحنات من المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد الانتهاء من التحقيقات واعترافهم بالواقعة .





أعلنت مديرية الصحة بالقاهرة، إعلان الطوارئ، استعدادا لاستقبال شم النسيم الموافق 29 إبريل، لمدة 24 ساعة، وتوفير الأدوية، وإلغاء أجازات الأطباء والمراقبين الصحيين، ومتابعة الأسواق والشهادات الصحية لمحلات الأغذية والتصدى لأى مخالفات أو تجاوزات، وتحديدا محلات الأسماك المملحة والفسيخ.





استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمطالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى المحافظات بعقد امتحانات الطلاب فى مدارسهم التى يدرسون بها ومحافظاتهم، وعدم نقلهم إلى مدرستى السادس من أكتوبر والمعادى.





قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن مخطط العاصمة الإدارية لا يتضمن إنشاء مجلس شيوخ، ولكن حال الموافقة على التعديلات الدستورية باستحداثه سيتم البدء فى إنشائه، مضيفا أن مجلس النواب الجارى إنشائه بالعاصمة بها قاعة تسع لألف شخص، يمكنها استيعاب انعقاد المجلسين معا.





استقبل الدكتور محمد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، جواو جوميز كرافينهو وزير الدفاع الوطنى البرتغالى، والوفد المرافق له بحضور مادلينا فيشر سفيرة البرتغال بمصر، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجالات التصنيع الحربية والمدنية، وذلك بديوان عام الوزارة.





نجحت أجهزة الأمن، فى إحباط محاولة تشكيل عصابى، لتهريب قرابة 23 مليون جنيه لخارج البلاد، لجلب شحنات من المواد المخدرة.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، غدا الثلاثاء، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، انتظاما فى حركة الملاحة الجوية، وإقلاع وهبوط الطائرات، وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، على الرغم من سوء الأحوال الجوية نتيجة موجة الطقس السىء .





أكد هانى يونس، المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار الإعلامى للوزير، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية، عن طرح وزارة الإسكان لـ180 ألف وحدة سكنية، بمساحات 120 م2 كاملة التشطيب، بمقدم 14 ألف جنيه، وقسط شهرى 480 جنيها، فى 26 محافظة، بمشروع الإسكان الاجتماعى.