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موجة أمطار تضرب مدن القليوبية وتتسبب فى غرق الشوارع بالمحافظة.. صور

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:16 م
موجة أمطار تضرب مدن القليوبية وتتسبب فى غرق الشوارع بالمحافظة.. صور
القليوبية إبراهيم سالم
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شهدت محافظة القليوبية، مساء اليوم الإثنين، موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار، مما أدى إلى حالة من الارتباك الشديد في حركة المرور على الطرق، خاصة الطريق الزراعى، بسبب سقوط الأمطار وتكدس السيارات وتجمع المياه في مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

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وناشد مرور القليوبية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وعدم تخطي السرعات المقررة، وترك مساحات كافية بين السيارات منعا لوقوع أية حوادث.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه أعطى تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد القصوى والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

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وأكد المحافظ على الدور الهام الذي تقوم به غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة لقيامها بتقديم كامل المعاونة والإمكانات المتاحة في حالة حدوث أي طوارئ سيول أو أزمات قد تحدث وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة في حينه وعلى مدار اليوم.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين المراكز والمدن والأحياء وفروع شركة الصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والإسعاف والصحة وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ.


 
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