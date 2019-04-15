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الإثنين، 15 أبريل 2019 09:43 م
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مقتل شخص وإصابة آخر فى حادث إطلاق نار داخل كنيسة فى الغرب الكندى

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:09 م
مقتل شخص وإصابة آخر فى حادث إطلاق نار داخل كنيسة فى الغرب الكندى الشرطة الكندية
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الكندية الفيدرالية، اليوم الإثنين، اعتقال رجل في الخامسة والعشرين من عمره يشتبه بأنه أطلق النار داخل كنيسة في مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي، متسببًا في مقتل شخص وإصابة آخر بجراح، مشيرة إلى أن الحادث ليس ذو دوافع دينية.

 

وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالا عند العاشرة والنصف مساء أمس يفيد بدخول رجل "كنيسة المسيح" في مدينة سالمون آرم في جنوب بريتيش كولومبيا وفتحه النار على شخصين كانا داخلها، فقتل رجلا يدعى جوردن بارمنتر وأصاب شخصًا آخر بجراح قبل أن يطرحه عددٌ من الأشخاص أرضًا ويسيطروا عليه إلى أن حضر عناصر الشرطة وانتزعوا سلاحه وأوقفوه.

 

والقتيل رجل مسن يعمل في الكنيسة بشكل طوعي، أما الشخص الآخر الذي أُصيب فنقل إلى المستشفى وحاله مستقرة.

 

وقالت الشرطة إن المشتبه به كان يعرف على الأقل أحد الشخصيْن اللذيْن أطلق عليهما النار، وأضافت أنها لا تعتقد، استنادا للمعلومات المتوفرة لديها، أن الحادثة ذات دوافع دينية.

 


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