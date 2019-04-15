مصرع شاب بسبب خلافات عائلية فى الغربية

الغربية محمد طارق

لقى شاب مصرعه على يد شقيق زوجة أخيه فى قرية حانوت القبلى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، بسبب خلالفات عائلية بينهم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم محمد شبل، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول محمد جمعة محمد غانم 35 سنة فنى تركيب أطباق دش، مصابا بتهتك بعظم الجمجمة، وتم تحويله لمستشفى المنشاوى بطنطا وتوفى قبل وصوله.

على الفور، تم تشكيل فريق بحثى بقيادة الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث القسم، بإشراف المقدم أحمد خيرى، رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، ووكيل الفرع المقدم أحمد مصلح، لبيان وتحرى سبب الواقعة.

وتمكن فريق البحث، من الوقوف على ملابسات الحادث، حيث تبين أن المجنى عليه ذهب لمنزل المتهم "حمدى.س" شقيق زوجة شقيق المجنى عليه الأصغر، لبيان سبب ذهاب المتهم لمنزل شقيقته "سعيدة يحيى" زوجة شقيق المجنى عليه، وانفعاله على شقيقته والصياح فى وجهها، فى عدم وجود أيا من أشقاء المجنى عليه ولا وجوده، فانفعل المتهم على المجنى عليه وضربه بـ"قالب طوب" على مؤخرة رأسه أكثر من مرة، مما تسبب فى وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، وطالبت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.