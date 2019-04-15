مسلحون يشنون هجوما على مدرسة للفتيات بأفغانستان

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شن مسلحون هجومًا على مدرسة للمرحلة الثانوية التعليمية للفتيات شرقي محافظة فرح الأفغانية؛ ما أسفر عن تدميرها.

وقال عضو بمجلس محافظة فرح دادالله قان - حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الاثنين - إن المسلحين دخلوا المدرسة مساء أمس، ووضعوا مواد متفجرة داخل المبنى، ثم قاموا بعد ذلك بتفجيرها، مشيرًا إلى أن المدرسة ذاتها تلقت تهديدات عدة مرات، وأن مسلحين آخرين أضرموا النيران بها العام الماضي، غير أنها واصلت توفير خدمة التعليم لنحو 500 فتاة ملتحقة بها.

ولم تعلن أي جهة - حتى الآن - مسئوليتها عن ارتكاب الحادث.

وأظهرت إحصائيات أصدرتها وزارة التعليم في أفغانستان في وقت سابق أن 3.5 مليون طفل يعانون من الحرمان من التعليم، وأن ما لا يقل عن 900 مدرسة في جميع أنحاء البلاد ظلت أبوابها مغلقة.