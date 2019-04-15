ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن كوساتشوف قوله :"في حال الكف عن ممارسة التمييز ضد وفود الدول الأعضاء بالجمعية ستكون روسيا مستعدة لتسديد اشتراكاتها السنوية، وتسديد كل الديون المتراكمة خلال العامين الماضيين منذ تعليق عضويتها، وهذا موقفنا الرسمي الذي نرحب به"، مشددا على ضرورة إصلاح مجلس أوروبا، بشكل يضمن لكل وفد حقه في التصويت.

وكان مجلس أوروبا قد تبنى مؤخرا بأغلبية الأصوات قرارا دعا فيه لأول مرة منذ الأزمة، الجانب الروسي إلى تشكيل وفده وأيضا إلى تسديد مساهمته في ميزانية المجلس .

يذكر أن موسكو توقفت في يوليو 2017، عن تسديد مستحقاتها لمجلس أوروبا بسبب عدم المشاركة في عمل الجمعية البرلمانية. كما اقترح الجانب الروسي تسجيل بنود في لوائح الجمعية تنص على أن لا أحد من حقه حرمان الوفود الوطنية من صلاحياتها.