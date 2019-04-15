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محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير ممشى الكورنيش وشاطئ الغرام وطريق الأبيض الجديد

الإثنين، 15 أبريل 2019 06:31 م
محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير ممشى الكورنيش وشاطئ الغرام وطريق الأبيض الجديد جانب من الجولة
مطروح - حسن مشالى
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تابع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الأحد، أعمال تطوير شاطئ الغرام وطريق كورنيش الأبيض الجديد والحدائق العامة بمدينة مرسى مطروح، فى إطار أعمال التطوير الحضارى والسياحى، الذى تشهده محافظة مطروح حاليًا، لخدمة أهالى المحافظة والمصطافين، واستعدادًا لموسم الصيف السياحى بشكل حضارى يليق بمكانة المحافظة السياحية، وطالب بسرعة نهو الأعمال فى توقيتاتها المحددة، وفقا للتصميمات المقترحة مع تقرير يومى بنسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات.

 

وتفقد محافظ مطروح حدائق الغزالة وكليوباترا والعوام، موجهًا بالانتهاء من إضافة بعض التعديلات للمقاعد والإضاءة، وإنهاء توصيل المرافق وتركيب شاشة السينما بحديقة الغزالة.

 

كما تفقد الممشى السفلى لكورنيش المدينة والذى يجرى تطويره بارتفاع 4 مستويات، تتيح جميعها رؤية مياه البحر مع تركيب مقاعد استراحات وأعمدة ديكورية وإضاءة وكافتيريات لخدمة المواطنين بالممشى مع تجهيز مسرح الشاطئ.

 

وتابع أعمال التطوير بشاطئ الغرام الجارى تنفيذها بتصميمات حضارية، حيث سيتم إنشاء عدد 7 محلات و4 كافيتريات، ومنطقة ألعاب شاطئية وألعاب للأطفال ومسرح شاطئ وبانوراما مضيئة أمام صخرة ليلى مراد الشهيرة، مما يعمل على توفير مزيد من فرص العمل، ووجه محافظ مطروح، بالحفاظ على الطبيعة الجمالية للشاطئ، وعدم حجب الرؤية عن الصخرة وتيسير ممشى وإمكانية وصول المواطنين إليها.

 

 كما تفقد "الغرابلي" طريق كورنيش الأُبيض الجديد بطول 8 كم فى الاتجاهين وباتساع حوالى 30 متر، بالإضافة إلى ممشى وأماكن انتظار للسيارات، مع توفير العديد من الخدمات كالكافيتريات وغيرها، لخلق منطقة استثمارية وسياحية جديدة بالمحافظة، وزيادة الشواطئ العامة وزيادة الإقبال السياحى وخلق مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

 

رافق محافظ مطروح خلال الجولة الميدانية، المهندس أحمد على وكيل وزارة الإسكان والعميد احمد الإسكندرانى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والإدارات المعنية.


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