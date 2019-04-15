محافظ شمال سيناء: توحيد لون المبانى وعقوبات بمنع المرافق للمخالفين

وأكد المحافظ على توحيد لون واجهات المباني وألوان النوافذ الخارجية حفاظا على الصورة البصرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واختيار اللون البيج ومشتقاته لواجهات المنازل بشمال سيناء، وبما يتماشي مع طبيعة المحافظة.

ومتابعة رؤساء المدن للخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق المدينة أو القرية، وانتظام العمل في مواقع تقديم الخدمات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة ، ومنع سير التكاتك علي الطرق السريعة والرئيسية ، والسماح بترخيص سيارات ميكرباص أجرة 7 راكب بدلا من التكاتك لأصحابها.

وقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية رؤساء مجالس والمعنيين عن الصناديق الخاصة ، لمراجعتها ، مع عقد اجتماع ربع سنوي لعرض الموقف المالي لهذه الصناديق.

وأشار المحافظ إلى توفير السلع والمواد الاساسية والتموينية، بجانب افتتاح معرض أهلا رمضان لتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار مناسبة.