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محافظ شمال سيناء: توحيد لون المبانى وعقوبات بمنع المرافق للمخالفين

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:23 م
محافظ شمال سيناء: توحيد لون المبانى وعقوبات بمنع المرافق للمخالفين اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أصدر خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة التى عقدت اليوم، عدة قرارات بعدم إدخال أي مرافق وإعطاء تراخيص لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهتها بالطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتفعيلًا لقانون البناء.

وأكد  المحافظ على توحيد لون واجهات المباني وألوان النوافذ الخارجية حفاظا على الصورة البصرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واختيار اللون البيج ومشتقاته لواجهات المنازل بشمال سيناء، وبما يتماشي مع طبيعة المحافظة.
 
ومتابعة رؤساء المدن للخدمات  المقدمة للمواطنين في نطاق المدينة أو القرية، وانتظام العمل في مواقع تقديم الخدمات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة ، ومنع سير التكاتك علي الطرق السريعة والرئيسية ، والسماح بترخيص سيارات ميكرباص أجرة 7 راكب بدلا من التكاتك لأصحابها.
 
وقرر تشكيل  لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية رؤساء مجالس والمعنيين عن الصناديق الخاصة ، لمراجعتها ، مع عقد اجتماع ربع سنوي لعرض الموقف المالي لهذه الصناديق.
 
وأشار المحافظ إلى توفير السلع والمواد الاساسية والتموينية، بجانب افتتاح معرض أهلا رمضان لتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار مناسبة.
 
 

 


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