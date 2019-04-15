محافظ البحر الأحمر يعلن توثيق 300 عقد زواج مجاناً لأهالى حلايب وقرها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أنه تم توثيق 300 عقد زواج لأهالى مدينة حلايب والقرى التابعة لها مجاناً، وذلك لحماية حقوق ومستقبل الأجيال القادمة.

ووجه محافظ البحر الأحمر، رئيس مدينة حلايب بأستمرار استخراج وتوثيق عقود الزواج لأهالى المديمة مجانا، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بتسهيل استخراج كافة الاوراق اللازمة لاستكمال عملية التوثيق على أن تتحمل المحافظة كافة التكاليف .

وأضاف المحافظ أن طبيعة المكان البدوية أدت إلى عدم اعتماد الأهالى على توثيق الزواج بتلك المناطق الصحراوية موكدا أن توثيق الزواج واستخراج قسيمة زواج للمتزوجين سوف يحمى الأسرة والأولاد من الكثير.

وحسب بيان صادر من ديوان عام المحافظة، قال رئيس مدينة يتم توفير المأذون بالاماكن المتاحة للأهالى ، مؤكدا أن جارى استقبال المزيد من طلبات التوثيق لجميع اهالى مدينة حلايب وتوابعها بقرية ادلديت ورأس حدربه وكافة المناطق التابعة لها .