مجهولان يسرقان "تاكسى" من سائقه بعدما طلبا توصيلهما فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بالاستيلاء على تاكسى من قائده بالإكراه، وذكر المجنى عليه أن مجهولين طلبا منه توصيلهما، ثم هدداه واستوليا على سيارته وفرا هاربين.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من "أحمد.س" سائق، أفاد فيه تعرضه للسرقة بالإكراه على يد شخصين.

وقال أن شخصين استوقفاه وطلبا منه توصيلهما، وعقب ذلك هدداه بأسلحة بيضاء، واستوليا على سيارته ولاذا بالفرار، حيث أرشد عن أوصافهما لرجال المباحث.

وحرر محضر بالواقعة، ويجرى رجال المباحث التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.