كل ما تريد معرفته عن متحف كفر الشيخ القومى بتكلفة 30 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

ينشر اليوم السابع أهم المعلومات حول متحف كفر الشيخ الذى يتم إنشائه حاليا على أرض المحافظة بتكلفة تصل لـ30 مليون جنيه وهى كالتالى :

- المتحف يقام بالتنسيق بين وزارة الآثار ومحافظة كفر الشيخ .

- يقام المتحف على مساحة 6 الآف و700 متر مربع .

- نسبة التنفيذ فى المتحف وصلت لـ80% حتى الآن .

- المتوقع افتتاح المتحف خلال شهر أكتوبر المقبل .

- تكلفة إنشاء المتحف بلغت 30 مليون جنيه .

- قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.

- "قاعة العرض الرئيسية" وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيماً موضوعياَ وتاريخياً حسب العصور التاريخية المختلفة، بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليونانى والرومانى، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطى والقبطى والإسلامى.

- القاعة الثالثة وهى "قاعة العرض الدورى" ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفى المتغير.