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كثافات مرورية بسبب سيارة معطلة أعلى دائرى المريوطية

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:11 ص
كثافات مرورية بسبب سيارة معطلة أعلى دائرى المريوطية زحام مرورى-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارة نصف نقل بالحاجز الخرسانى فى منتصف الطريق الدائرى، وتحديدا فى الطريق المتجه من المريوطية الى منزل محور 26 يوليو، وهو ما أدى إلى توقف حركة المرور لحين وصول رجال المرور لرفع السيارة المعطلة وتسيير الحركة المرورية.
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة بدائرى المريوطية بوقوع حادث تصادم سيارة، فى المنطقة بين محور صفط اللبن ومنزل محور 26 يوليو،  وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وإزاله اثار الحادث.
 
 

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