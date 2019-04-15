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قضايا الدولة تستعيد 23940 متراً مربعاً لحيازة محافظة الإسماعيلية

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:00 ص
قضايا الدولة تستعيد 23940 متراً مربعاً لحيازة محافظة الإسماعيلية هيئة قضايا الدولة-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 16 مارس، برفض الدعوى رقم 5734 لسنة 21 ق، المقامة من الممثل القانونى لإحدى الشركات ضد محافظ الإسماعيلية وآخرين بصفاتهم، التى طالب فيها باسترداد مساحة 23940 متراً مربعاً بمحافظة الإسماعيلية بعد سحبها منه. 
 
ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعى، برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2016 الصادر من محافظ الإسماعيلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
 
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة ،المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع الدعوى ترجع إلى إصدار محافظ الإسماعيلية بصفته القرار المشار إليه، متضمناً إخلاء الأرض الفضاء الواقعة بالجزء الجنوبي من مصنع الشركة المدعية بمساحة 23940 متراً مربعاً، الكائنة بناحية شارع الترعة بميدان المستشار عدلي منصور بنطاق محافظة الإسماعيلية، وتسليمها لمركز ومدينة الإسماعيلية بحالتها التي عليها.
 
وبجلسة 16/3/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذى أعاد للدولة مساحة 23940 متراً مربعاً بمحافظة الإسماعيلية.
 
وأوضح سيد أن ذلك جاء فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية، وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية. 

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