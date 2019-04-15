فيديو.. رجال شركة المياه والصرف بالأقصر يطهرون الشبكات

الأقصر – أحمد مرعى

يواصل رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، إستعدادهم لفصل الصيف، وذلك بتطهير المياه فى المحطات المختلفة، حيث أكد اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم إطلاق حملات تطهير لمحطات المياه المختلفة بالمحافظة، وذلك لتطهير بيارات مدينة أرمنت على مدار 3 أيام متواصلة، دون انقطاع مياه الشرب عن المنطقة، وتم رفع جميع المخلفات والرواسب الطينية الحمأة الموجودة أعلى الشبكات الداخلية للبيارة، وتم عمل اللحامات اللازمة للشبكات الداخلية.

وقال وليد الإدفاوى مسئول التوعية والعلاقات العامة بشركة مياة الأقصر، إن رجال الشركة يقومون بدور كبير فى خدمة المجتمع والمنازل والمحلات والشركات بتطهير البيارات والمحطات بصورة موسمية، ويشاركون فى تنظيف وتطهير المحطات ولا يعلم أحد حجم المعاناة التى يتعرضون لها خلال التطهير فهى مهن رجال المهام الصعبة الحقيقة، وهو دورهم الطبيعى كدور أى مواطن مصرى يخدم مجتمعه.

ويضيف وليد الإدفاوى لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تقديم أفضل خدمات للمواطنين بكل القرى والنجوع والمدن فى مجال الصرف الصحى، حيث يتم التعامل الفورى عن طريق فريق عمل متخصص من شبكات الصرف الصحى، بالإضافة لسيارات الطوارئ المتواجدة بالمحطات والمتصلة بالأجهزة اللاسلكية للتعامل الفورى مع الأعطال، كما يمكن أيضاً الإبلاغ لمحطات المياه أو الصرف التابعة للشركة بجميع القرى والمدن داخل محافظة الأقصر، موضحاً أنه تم إطلاق حملة تشمل مناشدة الشركة المواطنين فى حال وجود أى انسداد أو أعطال بالصرف الصحى سرعة الإبلاغ لغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو على أرقام 0952282406 - 0952284116 – 01147999752.