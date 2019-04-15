عشان تخلى بالك.. اعرف توقعات حالة الجو وفرص سقوط الأمطار اليوم × 13 معلومة

حاله من حالات عدم الاستقرار تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة ، حيث تتعرض البلاد لانخفاض فى درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح .
وينشر " اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الجو اليوم الإثنين فى نقاط مبسطة كما يلى :
1- يسود انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
2- توقعات بطقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارا بارد ليلا
3- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا
4- يصاحب ذلك سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة
5- تمتد الأمطار أيضا لتصل لمناطق من شمال الصعيد
6- تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية
7- الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب البلاد
8- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة
9- درجات الحراره المتوقعة بالإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة
10- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة
11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة
12- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة
13- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة