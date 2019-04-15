عشان تخلى بالك.. اعرف توقعات حالة الجو وفرص سقوط الأمطار اليوم × 13 معلومة

كتب محمود راغب

حاله من حالات عدم الاستقرار تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة ، حيث تتعرض البلاد لانخفاض فى درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح .

وينشر " اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الجو اليوم الإثنين فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- يسود انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

2- توقعات بطقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارا بارد ليلا

3- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا

4- يصاحب ذلك سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

5- تمتد الأمطار أيضا لتصل لمناطق من شمال الصعيد

6- تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية

7- الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب البلاد

8- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة

9- درجات الحراره المتوقعة بالإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

13- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة