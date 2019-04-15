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عشان تخلى بالك.. اعرف توقعات حالة الجو وفرص سقوط الأمطار اليوم × 13 معلومة

الإثنين، 15 أبريل 2019 05:00 ص
عشان تخلى بالك.. اعرف توقعات حالة الجو وفرص سقوط الأمطار اليوم × 13 معلومة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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حاله من حالات عدم الاستقرار تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة ، حيث تتعرض البلاد لانخفاض فى درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح .
 

وينشر " اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الجو اليوم الإثنين فى نقاط مبسطة كما يلى :

 
1- يسود انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
 
2-  توقعات بطقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارا بارد ليلا
 
3- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا
 
4- يصاحب ذلك سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة
 
5- تمتد الأمطار أيضا لتصل لمناطق من شمال الصعيد
 
6-  تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية
 
7- الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب البلاد
 
8- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة
 
9- درجات الحراره المتوقعة بالإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة
 
10- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة
 
11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة
 
12- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة
 
13- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة
 
 
 

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