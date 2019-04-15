عادل الجبير: العلاقات بين المملكة والإمارات متميزة ونموذج للشراكة بين الأشقاء

كتب محمد عبد العظيم

أعلن عادل الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية، وعضو مجلس الوزراء السعودي انعقاد أعمال اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودى الإماراتى فى الرياض، مشيرا إلى أن هذا المجلس يأتى فى إطار تعزيز مسيرة الشراكة والتنسيق بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.





وقال عادل الجبير: "العلاقات بين المملكة والإمارات متميزة بتطابق الرؤى والتشاور والتنسيق المستمر، وتعتبر نموذجاً للشراكة بين الأشقاء".





وكان مجلس التنسيق السعودى الإماراتى فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، عقد اجتماعه الأول للجنة التنفيذية برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجرى من الجانب السعودى.

وقدم مجلس التنسيق السعودى الإماراتى النموذج الأمثل للتعاون الثنائى بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم فى نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجى المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكـــــة العربــية السعوديـــة ودولة الإمارات العربية المتحدة فى شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.