ضبط 3900هارب من أحكام وتحصيل 102450 فى حملة أمنية بالغربية

الغربية –مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3900 هاربين من أحكام، منهم 7 حكم فى جنايات و 1058 حكم جزئي، و 120 حكم مستأنف، و 2961 حكم فى غرامات، و 24 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 102 ألف و 450 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.