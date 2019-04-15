ضبط 150 قضية تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين، من شن حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط 150 مخالفة تموينية متنوع، وذلك فى إطار جهود أحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار المتداولة .



كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطاراً يفيد ضبط 150قضية تموينية خلال حملات شنتها مباحث التموين بمركز دشنا وقفط وقوص وبندر قنا، أسفرت عن ضبط قضايا تلاعب بالأسعار، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم مطابقة الاوصاف والأوزان، وتصرف فى دقيق المخابز.



تم أتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محاضر بالوقائع واخطرت النيابة.

