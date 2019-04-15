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صور.. "محمد"شاب من الداخلة مصاب بجلطة يشكو وقف صرف معاشه

الإثنين، 15 أبريل 2019 06:09 ص
صور.. "محمد"شاب من الداخلة مصاب بجلطة يشكو وقف صرف معاشه محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة
فريق المحافظات
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ناشد محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة، فى محافظة الوادى الجديد، وزيرة الصحة بالتدخل لحل مشكلته بعد إقرار القومسيون الطبى بوقف صرف معاشه الشهرى بسبب إعاقته، لكونه مصابا بجلطة فى ساقه تسببت فى عدم قدرته على العمل، وفقا للتقارير الطبية وإفادات الشئون الاجتماعية التى بموجبها تم صرف معاشه منذ أكثر من عام وفوجئ أثناء إنهائه إجراءات التجديد بوقف الصرف، مما تسبب فى عدم قدرته على إعالة أسرته التى تتكون من زوجة و3 أبناء فى مراحل دراسية مختلفة، حيث تقدم بعدة شكاوى للجهات المختصة وتمت إحالة الملف للتحقيق لفحص الشكوى.

وقال محمد أحمد سعيد الشاب المتضرر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه كان يعمل نقاشا وأصيب فجأة بجلطة ألزمته الفراش وأنفق مبلغا كبيرا حتى شفى وأصبح بعد ذلك غير قادر على الكسب أو إعالة أسرته، وتقدم بطلب للحصول على المعاش الضمانى وضمان ورثة والده المتوفى وبالفعل تمت الموافقة على الصرف بناء على تقارير القومسيون الطبى والتأمين الصحى والشئون الاجتماعية دون أية معوقات.

وأضاف سعيد أنه أثناء تقدمه لتجديد المعاش سنويا تم إصدار قرار أنه لا يستحق الصرف لأنه مصاب بدوالى فى الساق وليس جلطة وهو غير صحيح - على حد قوله - حيث تقدم بعدة شكاوى للجهات المختصة وتمت إحالة الملف للتحقيق والفحص، حيث أفادت لجنة التحكيم الطبى بعدم أحقيته فى الصرف ولا يعرف كيفية التصرف بعد أن انتظمت حياته على هذا المعاش باعتباره مصدر الدخل الوحيد المتاح له ولأسرته.

من جانبه أفاد الدكتور صلاح محمد على مدير القومسيون الطبى بالوادى الجديد فى تصريح لـ"اليوم السابع" ردا على شكوى المتضرر أنه بالفعل لا يستحق الصرف نظرا لتشخيص الحالة والتى تؤكد أنها دوالى وليست جلطة، وأن اللجنة أخطأت فى تحرير الخطاب الخاص بالمواطن فى أنه يستحق بدلا من العكس وتم تعديل الخطأ خلال أيام، فور اكتشافه وتم إخطار الجهات المختصة بذلك، كما تم تقديم تقرير وافٍ بالواقعة لجهات التحقيق يفيد بعدم أحقيته المواطن للصرف وأنه كان يصرف على مدار عام بطريقة غير مستحقة.

محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (1)
 
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (2)
 
 
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (3)
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (4)
 
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (5)
 
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (6)
 
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (7)
 
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (8)
 
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (9)
 
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (10)
 
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (11)
 
 
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (12)
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (13)
 
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (14)
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (14)

 

محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (15)
 
محمد أحمد سعيد شاب من أهالى مدينة موط بالداخلة (16)
 

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