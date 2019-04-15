صور.. رئيس "الأعلى للإعلام" يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الإذاعات العربية

كتب محمد السيد

وقع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،اليوم الاثنين ،مذكرة تفاهم مع عبدالرحيم سليمان مدير عام اتحاد الإذاعات العربية .

شارك فى التوقيع ،محمد العمري وكيل المجلس الأعلى للإعلام، وصالح الصالحي عضو المجلس، وأحمد سليم الأمين العام، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، ومن اتحاد الإذاعات العربية إسماعيل الششتاوي مدير مكتب الاتحاد بالقاهرة.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أن مذكرة التفاهم تهدف إلي تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للمؤسستين بما يخدم جموع العاملين في مجال الاعلام.



















