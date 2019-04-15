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صور.. تكريم العاملين بصحة الإسماعيلية بعد تحقيق المستهدف من "100 مليون صحة"

الإثنين، 15 أبريل 2019 05:34 م
صور.. تكريم العاملين بصحة الإسماعيلية بعد تحقيق المستهدف من "100 مليون صحة" اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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أشاد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، بجهود جميع المسئولين والمشاركين فى تنفيذ أعمال مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة بالإسماعيلية، والتى شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة"، ضمن المبادرة القومية التى أطلقها الرئيس السيسى.

كما أشاد بجهود جميع الأطباء والتمريض والإداريين والمنظمين وخاصة الشباب والفتيات المتطوعين لخدمة المبادرة كما أشاد بمستوى الإقبال الجماهيرى من المواطنين وتوافدهم على مراكز ونقاط تنفيذ المبادرة مما يعكس مدى وعى المواطن الإسماعيلى بأهمية المبادرة وهدفها القومى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع جميع العاملين بقطاع الصحة بالمحافظة بحضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال المؤتمر كرم محافظ الإسماعيلية جميع الأطباء والتمريض والإداريين والمشرفين الذين شاركوا فى تنفيذ المبادرة القومية، وسلمهم شهادات التقدير.

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(1)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(2)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(3)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(4)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(5)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(6)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(7)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(8)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(9)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(10)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(11)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(12)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(13)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(14)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(15)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(16)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(17)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(18)
 

 

محافظ-الإسماعيلية-يُكرم-بالعاملين-بقطاع-الصحة-بعد-تحقيق-المستهدف-من-حملة-100-مليون-صحة-(19)
 

 


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