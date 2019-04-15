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صور.. تخريج 146 طالبًا بالدفعة العاشرة لكلية التعليم الصناعى بسوهاج

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:19 م
صور.. تخريج 146 طالبًا بالدفعة العاشرة لكلية التعليم الصناعى بسوهاج حفل تخرج كلية التعليم الصناعى بجامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة العاشرة من كلية التعليم الصناعي، بحضور الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد الكلية، الدكتور صباح صابر العميد السابق وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية وأولياء أمور الخريجين وذويهم، وذلك بالقاعة الكبرى للاحتفالات بالمقر القديم للجامعة.

وفى بداية الحفل وجه رئيس الجامعة تهنئته للخريجين قائلاً أن اليوم هو نقطة جديدة للانطلاق فى الحياة العملية، بعد أن تم اكتساب العديد من المهارات والخبرات والمعارف العلمية خلال أربع سنوات الدراسة بالكلية، مشيراً إلى أن خريج التعليم الصناعى هو خريج فنى تقنى قادر على المنافسة ومواجهة تحديات سوق العمل، كما وجه رسالة شكر لأولياء الأمور على تحملهم المسئولية والوقوف بجانب أبنائهم طوال سنوات الدراسة، والتى شهدت بذل المزيد من الجهد والكفاح حتى يوم التخرج، والشكر الموصول لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية لتقديمهم الدعم اللا محدود لمساندة الطلاب والعملية التعليمية داخل الكلية.

وقدم عزيز بشرى لطلاب كلية التعليم الصناعى، وهى موافقة لجنة التعليم التكنولوجى بوزارة التعليم العالى على تغيير مسمى كليات التعليم الصناعى إلى كليات التعليم التكنولوجي، الأمر الذى يعد بمثابة نقلة متميزة لطلاب الكلية، مضيفاً أنه سيتم تغيير اللوائح الخاصة بالكلية، وسوف يكون هناك نقابة تكنولوجية وتوصيف وظيفى للخريج والتى تساعده بشكل كبير فى إيجاد فرص عمل بعد التخرج.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد الكلية عن سعادته بتخريج الدفعة العاشرة من أبناء الكلية وعددهم 146 طالب وطالبة، والتى سيكون لهم دور هام ومتميز بالمستقبل عن طريق تطبيق ما تم دراسته بالثلاث أقسام الموجودة بالكلية وهي، قسم الكهرباء، الميكانيكا والانشاءات المدنية والمعمارية، موضحاً أن كلية التعليم الصناعى تعد من الكليات المتميزة التى تقدم العديد من الخدمات المجتمعية، وخاصة الدورات التدريبية المتخصصة التى تنفذها الكلية ضمن "مبادرة صنايعة مصر" لتأهيل الشباب لسوق العمل فى عدد من الحرف اليدوية.

حفل تخرج الدفعة العاشرة للتعليم الصناعى بجامعة سوهاج (1)
حفل تخرج الدفعة العاشرة للتعليم الصناعى بجامعة سوهاج

 

حفل تخرج الدفعة العاشرة للتعليم الصناعى بجامعة سوهاج (2)
حفل تخرج الدفعة العاشرة للتعليم الصناعى بجامعة سوهاج

 

حفل تخرج الدفعة العاشرة للتعليم الصناعى بجامعة سوهاج (3)
حفل تخرج الدفعة العاشرة للتعليم الصناعى بجامعة سوهاج

 

حفل تخرج الدفعة العاشرة للتعليم الصناعى بجامعة سوهاج (4)
حفل تخرج الدفعة العاشرة للتعليم الصناعى بجامعة سوهاج

 

حفل تخرج الدفعة العاشرة للتعليم الصناعى بجامعة سوهاج (5)
حفل تخرج الدفعة العاشرة للتعليم الصناعى بجامعة سوهاج

 

حفل تخرج الدفعة العاشرة للتعليم الصناعى بجامعة سوهاج (6)
حفل تخرج الدفعة العاشرة للتعليم الصناعى بجامعة سوهاج

 


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