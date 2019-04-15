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صحة القاهرة تعلن الطوارئ استعدادا لشم النسيم.. و140أتوبيسا لخدمة الحدائق

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:39 م
صحة القاهرة تعلن الطوارئ استعدادا لشم النسيم.. و140أتوبيسا لخدمة الحدائق المتنزهات فى شم النسيم - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت مديرية الصحة بالقاهرة، إعلان الطوارئ، استعدادا لاستقبال شم النسيم الموافق 29 إبريل، لمدة 24 ساعة، وتوفير الأدوية، وإلغاء أجازات الأطباء والمراقبين الصحيين، ومتابعة الأسواق والشهادات الصحية لمحلات الأغذية والتصدى لأى مخالفات أو تجاوزات، وتحديدا محلات الأسماك المملحة والفسيخ. 
 
كما أعلنت المديرية الطوارئ فى مراكز السموم، بالإضافة للمرور على دورات المياه العمومية بالمساجد، ورش أى أماكن بها تجمعات ذباب، علاوة على توفر سيارات إسعاف بالقرب من المتنزهات للتعامل مع أى طارئ، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.
 
وفى سياق متصل، قال اللواء رزق على ،رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة استعدت لاستقبال شهر رمضان من خلال تحديد 24 خط أتوبيس يعمل بها 140 أتوبيسا لخدمة الجمهور فى المتنزهات والحدائق فى شم النسيم والمزارات الدينية خلال شهر رمضان، علاوة على تشغيل أتوبيس النقل النهرى وتوفير وسائل الأمان والحماية لتنظيم رحلات إلى القناطر الخيرية.
 
 

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