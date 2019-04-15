سيدة بدعوى طلاق: زوجى يمارس تصرفات مخلة مع مسنات من أجل المال

كتبت أسماء شلبى

"تزوجت رجل ميسور الحال عن طريق التعارف العائلى بشكل تقليدى خلال مدة قصيرة، واكتشفت بعد الزواج أنه يرتكب أعمال مخلة مع سيدات مسنات مقابل الحصول منهن على المال لزيادة دخله".

بهذه الكلمات شكت "س.و.ف" لمحكمة الأسرة بإمبابة، فى دعوى إقامتها تطلب فيها الطلاق للضرر، وأضافت :"وقعت فى كارثة الزواج من زوج يحترف الأعمال الغير قانونية الأمر الذى اكتشفته بعد مرور عام على زواجنا عن طريق الصدفة، وعلمت عندها ما كان يخفيه عنى وما يرتكبه من جرائم مع السيدات التى تنتهى زيجاتهم بالطلاق أو المسنات أو الغير متزوجات، وعندها أصبت بصدمة وهربت من منزله وطلبت الطلاق ولكنه رفض التطليق وساومني على أموال وأصبحت أنا معلقة وتعرضت للإهانة من يديه".

وأوضحت :" كان يتقاضى مبالغ تتراوح من 5000 إلى 7500 ،ويخفي عني سبب غيابه فترات كثيرة عن المنزل وطبيعة عمله الإضافى، ويقابل الرد على أسئلتى بعصبية لتتطور حياتى معه إلى خلافات بسبب شكى فى أن يكون متزوج أو يقدم على خيانتى".

وتابعت :" واجهنى أهله باللوم ومطالبتى بأن أحكم عقلى وأحافظ على منزل وحاصرونى بالاتهامات الأخلاقية لينتقموا مني وسلبونى كل حقوقى وعندما أعترضت ووقفت فى وجههم لأفضحهم هددنى زوجي بمعاقبتي بثكب "ميه نار" على وجهى لتشويهى".