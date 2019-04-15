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سلطات مطار القاهره تضبط 14 هاربا من تنفيذ أحكام وتحرر 50 مخالفة مرورية

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:12 ص
سلطات مطار القاهره تضبط 14 هاربا من تنفيذ أحكام وتحرر 50 مخالفة مرورية مطار القاهرة - أرشيفية
كتب هانى عثمان
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ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، 14 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات لضبط الخارجين عن القانون من المترددين على صالات السفر والوصول.
 
وقال مصدر، إن سلطات المطار تمكنت من ضبط 14 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مضيفا أنه سيتم نقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 
وأضاف المصدر، أن قسم المرور بالمطار تمكن من تسجيل 50 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالاكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول.
 
 
 
 

 


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