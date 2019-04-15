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سقوط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:18 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية أقراص مخدرة - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالإشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط  كلا من المتهم " احمد.ن.م"30 عام عاطل، بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 100جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، كما تم ضبط المتهم "احمد.غ.ع"30 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2.500كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "سيد.ع.ال"40 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، بحوزته 80 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "احمد.غ.ال"21 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "محمد.ع.ر"32 عام عاطل مقيم البلابسة بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


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